MOSTAGANEM : Des magistrats observent un sit-in devant la Cour de justice

Les magistrats de Mostaganem ont observé, ce mardi 29 octobre 2019, un sit-in sur le parvis de la Cour de justice et réaffirmé leur détermination à faire aboutir toutes leurs revendications, en premier lieu, l’indépendance de la justice. Plus d’une soixantaine de magistrats des tribunaux de Mostaganem, Sidi Ali, Ain Tedeles et de la Cour de justice ont réitéré, lors de ce sit-in, leur soutien total au Syndicat national des magistrats (SNM) et appelé à poursuivre le mouvement de grève. Brandissant des pancartes, appelant à préserver la dignité des magistrats et à rendre effective l’indépendance de la justice, les grévistes s’étaient rassemblés à partir de 10 h dans le hall principal de la Cour de justice. Le représentant du SNM a, dans une déclaration lue lors de ce sit-in, salué la mobilisation sans faille des magistrats, observée à travers toutes les juridictions rattachées à la Cour de Mostaganem et insisté sur la volonté du Syndicat de concrétiser le principe de séparation des pouvoirs. « Ce mouvement inédit dans les annales de la justice algérienne a pour objectif de renforcer le principe d’une justice indépendante et de préserver les droits des citoyennes et citoyens algériens », confie un jeune magistrat en rappelant que l’Etat de droit ne peut s’accommoder d’une justice mise sous pression. Il y’a lieu de préciser que l’ensemble des juridictions relevant de la Cour de justice de Mostaganem sont paralysées depuis dimanche dernier par un arrêt de travail suivi massivement par les magistrats.