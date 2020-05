MOSTAGANEM : Des magasins de vêtements continuent à vendre les heures du confinement

A l’approche de la fête de l’Aïd, les marchés de la wilaya sont bondés, les magasins de vêtements et de chaussures pour enfants envahis par des familles entières, les rues du centre ville grouillent de monde et la circulation automobile est totalement encombrée, alors que 50% des travailleurs sont censés être à la maison, après avoir été mis en congés payés. En effet, depuis le début de Ramadhan, les marchés de la wilaya ne désemplissent pas alors que les magasins et les grandes surfaces connaissent un rush particulier, sans respect des distances de sécurité ni du port du masque. Des images choquantes de longues chaînes devant les magasins de vêtements au niveau du centre ville et même les vendeurs ambulants sont diffusées quotidiennement sur les réseaux sociaux. Mieux encore. Certaines magasins continuent à vendre au-delà du couvre feu, en laissant le rideau à demi-fermé avec des gens qui s'agglutinent dedans, sans aucun contrôle car des rassemblements de femmes ont été constaté ces derniers jours devant quelques magasins de vente de vêtements et de chaussures au centre ville , alors que des groupes de jeunes se forment chaque soir dans les quartiers faisant fi du dispositif d’isolement. Beaucoup de Mostaganmois, continuent à ne pas respecter les mesures barrières, comme le port du masque, la distanciation sociale, le couvre-feu. En attendant de rendre le port du masque obligatoire, les autorités sont plus que jamais appelées à revoir leur gestion du confinement pour faire en sorte que les mesures inhérentes soient scrupuleusement respectées dans le but de préserver la santé publique et sortir rapidement de cette crise prolongée par des comportements inciviques et irresponsables des citoyens.