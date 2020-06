MOSTAGANEM : Des jeunes bénévoles aménagent la cité ‘’Chemouma’’

La cité Chemouma est devenue une cité modèle grâce à ses jeunes qui ont mené une louable initiative à travers le lancement de plusieurs opérations d’aménagements, notamment la réalisation d’une aire de jeux pour enfants avec leurs propres moyens financiers. Ces derniers ont collecté de l'argent pour l'achat du matériel nécessaire à l'entretien des espaces verts, tandis que d'autres ont planté des fleurs et autres arbustes pour agrémenter le cadre de vie des habitants du quartier. Ces groupes de jeunes bénévoles résidents dans le 1er carré de la cité de 320 logements de Chemouma ont décidé de prendre les choses en main. Pour ce faire, ils ont cotisé de l’argent pour acheter des bidons de peinture, afin de peindre les trottoirs et les entrées des immeubles. Ils ont également collecté du bois pour aménager des aires de jeux de proximité y compris des toboggans, balançoires et autres loisirs et équipements d’utilité publique. Ces jeunes qui méritent d’être cités en exemple ont organisé durant tout ce mois une action de volontariat pour nettoyer les ruelles de la cité où tous les déchets et autres détritus ont été ramassés. Ces derniers prévoient un autre boisement d’arbustes ainsi que l’installation de caméras. Cette initiative se veut également être une opportunité pour renouer avec les gestes de volontariat qui relèvent de la solidarité, de l'entraide, de la sociabilité et du civisme. Un jeune volontaire du quartier rencontré sur les lieux a indiqué que cette campagne aspire à faire renaître les valeurs du volontariat et les inculquer à la jeunesse.