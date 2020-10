MOSTAGANEM : Des habitants du bidonville Berrais ferment la route

Des dizaines de citoyens du bidonville de "Berrais" à Mostaganem ont observé avant -hier matin un sit-in, en fermant la route, empêchant toute circulation automobile. Les protestataires, ont scandé des slogans, dénonçant leur marginalisation, en réclamant la prise en charge de leurs doléances relatives essentiellement au relogement des familles vivant dans des habitations précaires. Les forces de sécurité se sont déployées sur les lieux, en invitant les automobilistes à ne plus emprunter le tronçon de ce chemin, où des embouteillages monstres se sont formés au niveau du rond-point de Zaghloul et les intersections menant au rond-point de la nouvelle gare routière .Cette situation a créé une atmosphère de colère et de désarroi au sein des citoyens voulant emprunter cette route. Tout le trafic routier venant d'Oran est perturbé et dévié par la route de l'école de la marine et le siège de l'OPGI. «Par ce sit-in, nous voulons que les responsables soient au courant de ce que nous endurons », ont souligné les manifestants. Notons que malgré les efforts considérables déployés par l’Etat en vue d’éradiquer complètement le phénomène des habitations précaires, dans de nombreux cas, le recours à ces pratiques cache des intentions opportunistes et rusées pour bénéficier illégalement des opérations de relogement entreprises par l’Etat, et ce, au détriment des personnes qui ouvrent légalement droit à l’aide de l’Etat en matière d’habitat social. Ce phénomène commence par l’installation des baraques et petit à petit, se forme l’habitat précaire qui sera une préoccupation des autorités locales.