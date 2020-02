MOSTAGANEM : Des habitants d’el-Arsa dans la rue

Cette situation où le pire a été évité a fait quand même des dégâts dans la maison en détruisant le peu d’effets et articles de cette pauvre famille, qui sont partis en fumée, a-t-on appris. Beaucoup de femmes sont sorties dehors plaignant les victimes du sinistre et ont laissé éclater leur colère en interpellant pour la énième fois les autorités locales concernées de prendre en considération sur les conditions de précarité et d’insalubrité dans lesquelles ils vivent, depuis des décades. Cette situation a jeté un certain émoi parmi la population de ce quartier dont, justement les habitants des bâtiments ont appelé les autorités à les reloger dans des conditions décentes. Fort heureusement la solidarité du voisinage a fonctionné et les occupants du logement endommagé par le feu ont été vite mis à l’abri alors que l’incendie fut maitrisé rapidement évitant ainsi sa propagation aux logements mitoyens. Mus par le sentiment de compassion, de fraternité et d’entraide, des citoyens ont dressé une tente dans laquelle les malheureux sinistrés ont du y passer la nuit dans des conditions de fortune, dans le froid. A quand une solution radicale pour régler définitivement ce cas inquiétant des bâtiments « El Arsa » se sont demandés des riverains, compatissant avec leurs voisins pour qui, beaucoup d’encre a coulé dans les journaux de la presse, sans que les choses n’eussent bougé d’un iota, hormis des promesses qui n’ont jamais vu le jour .