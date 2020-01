MOSTAGANEM : Des faussaires de monnaie tombent à Sayada

Les informations sécuritaires, ont été confirmées par l’inspection de la police judiciaire selon lesquelles, une personne écoulait de la fausse monnaie nationale à travers de faux billets de banque de 2000,00 dinars algériens .Après avoir préalablement achevé les procédures légales d’intervention et établi un plan méticuleux, suivi à la lettre, le présumé chef de gang, âgé de 30 ans et originaire d’une wilaya voisine ,est tombé dans les mailles du filets , alors qu'il se dirigeait vers l'un de ses clients pour conclure un marché. Il a été interpellé en possession de plus de 300 millions de centimes en monnaie nationale constituée de plus de 1500 billets de 2000,00 dinars algériens et d'un fusil de chasse de fabrication artisanale . Dans le même sillage de cette affaire, des enquêtes judiciaires ont permis par ailleurs d'identifier les autres membres du gang, au nombre de trois (03) personnes. Après la, fouille du domicile du principal suspect, présumé être le chef du gang, il a été saisi une autre somme de cinq (05) millions de centimes en monnaie nationale, constituée de 25 faux billets de 2000,00 dinars algériens et notamment un lot d’armes blanches diverses. Par ailleurs, 3516 unités de boissons alcoolisées de diverses marques nationales et de différents formats, ont également été saisies, au domicile d’un autre suspect membre du gang. Accusés de constitution d’une bande de malfaiteurs, de faux, d’émission, et écoulement de faux billets de banque d’une valeur légale de 2000,00 dinars algériens, sur le territoire national constituant une ,atteinte à l'économie nationale, un dossier de poursuites judiciaire a été constitué à l’encontre des mis en cause destiné au procureur de la République, près le tribunal de Aïn Tedelès. Entre-temps, des recherches sont en cours pour traquer, arrêter et traduire en justice les autres membres du réseau.