MOSTAGANEM : Des familles de harraga interpellent les autorités

Plusieurs personnes, amis et parents des harraga portés disparus depuis quelques mois ont organisé un sit-in sur l’esplanade de la mairie. A cet effet, les protestataires ont revendiqué auprès des autorités algériennes à leur tête le ministère des Affaires étrangères, la création d’une commission qui se chargera d’enquêter en urgence sur la disparition de leurs proches depuis le mois d’octobre dernier . Sur place, ils brandissaient des banderoles et une pancarte avec les portraits des disparus. “Ramenez nos enfants ! Rendez-nous nos frères !”, ont scandé les manifestants. Selon eux, il est fort probable que les harraga disparus sont détenus dans des prisons à l’étranger en particulier en Espagne. Le drame des harraga continue toujours et leurs familles souffrent de leur disparition depuis le 29 octobre écoulé, où plusieurs harraga ont pris le large vers les côtes espagnoles. Près de quatre mois après la disparition de leurs enfants, les familles sollicitent l’intervention des hautes autorités du pays pour que les personnels de notre ambassade et ceux du consulat en Espagne prennent en charge l’opération de recherches de leurs enfants.