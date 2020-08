MOSTAGANEM : Des estivants rackettés au niveau des plages

Plusieurs familles se sont bien installées dans les différentes plages de la wilaya au grand bonheur des jeunes et enfants confinés depuis très longtemps, trop de pression et une attente qui a rendu les citoyens sous forte pressions puisqu’ils s ’impatientaient de planter enfin leurs parasols sur le sable de ces plages .Malheureusement , d’autres n’ont pas caché leur déception en venant passer quelques heures en bord de mer. Des milliers d’estivants et de vacanciers qui se sont déplacés en couple, en famille ou entre amis pour profiter du soleil et du sable doré, ont affiché clairement leur désarroi quant au diktat des pseudo-gardiens de parking. Une petite virée sur la côte de Sidi Mejdoub et Sonaghter a été suffisante pour faire le constat alarmant de la situation désastreuse qui s’y est installée . Les estivants se plient aux lois imposées par les gardiens de parking qui ne semblent reculer devant rien. Selon un estivant que nous avons rencontré, « j’ai ramené mes enfants pour se baigner pour juste une demi-heure, je me suis surpris par un gardien de parking qui n’a pas hésité à encaisser 100 Da » a-t-il indiqué. Les jeunes qui agissent en maître des lieux ont carrément squatté les abords des plages où les automobilistes sont privés de stationnement même pour 5 minutes. Nous avons pu aborder deux jeunes qui activent dans ce parking sauvage. Selon eux, la situation a toujours été comme ça dès la venue des estivants. “C’est un métier de saison comme tous les autres métiers, je pense que nous rendons service aux estivants , c’est de garder un œil sur leurs véhicules et de les protéger des voleurs qui faufilent à longueur de journée, là où il y’a du monde ”, a- t-on expliqué. Pour ce qui est de l’illicite, l’un d’eux dira que “tous les parkings sont squattés illégalement”. Un homme d’une trentaine d’années portant un gilet d’une couleur fluorescente, assis sur une chaise pliante tranquillement sous son parasol, extorque de l’argent aux automobilistes au vu et au su de tout le monde, sans que personne ne bouge le petit doigt.