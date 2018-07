MOSTAGANEM : Des épices contrefaites vendues dans les marchés

Il est remarqué au niveau des marchés ainsi qu’aux différents souks au niveau de la wilaya de Mostaganem une fraude dans la vente des épices dont un grand nombre de ces ingrédients présentent des particularités dans l’art culinaire. En effet, au souk de Mesra ou bien ailleurs, les acheteurs de ces produits se sont aperçus qu’ils ont été leurrés sur le poivre noir saupoudré avec du ciment, idem côté paprika et piments mélangés à des colorants ou des briques finement broyées et de bien d’autres épices toutes mélangées en faible pourcentage avec des produits douteux et néfastes pour la santé. La fraude consiste donc en l’utilisation de substance de charge volontairement ajoutée à l’épice pour augmenter le poids du produit et de diminuer le coût de revient. Ainsi, le marché des épices est entaché de pratiques frauduleuses, susceptibles de provoquer des dégâts sur la santé. Les services de la répression doivent mettre fin à ces fraudeurs pour débusquer ce trafic de fausses épices. Le meilleur des moyens est de conseiller les ménagères d’acheter des épices en grain et de les moudre soi-même comme le faisaient si bien nos grands-mères pour éviter leurs dangers et conséquences sur la santé du consommateur.