MOSTAGANEM : Des douars sans eau, ni électricité à Hassi Mamèche

Ils sont plusieurs habitants des douars M’Kardia, Bekhaïtia 1 et 2, M’Haïlia 1 et 2 et R’Hahla, dépendant de la commune de Hassi Mamèche, dans la wilaya de Mostaganem à avoir signé des pétitions accompagnant des lettres dont nous détenons des copies, adressées au wali de Mostaganem. Dans ce courrier, ils expliquent leur marginalisation et dénoncent leur mal vie.



Ils expriment leur mécontentement quant au manque de certaines commodités essentielles telles que l’eau et l’électricité qui font défaut dans leurs douars les privant de beaucoup de confort. Pour cela, ils demandent l’intervention, du wali auprès des autorités compétentes pour la prise en charge de leurs préoccupations dans certains secteurs, où leurs conditions de vie s’avèrent assez difficiles. Ils souhaitent une prise en charge nécessitant une «mise à niveau» à même de garantir une amélioration des conditions de leur vie. Notons que les habitants des 59 logements demandent le raccordement de leurs foyers à l’électricité. Ils précisent que cette absence électrique est due à l’éloignement des poteaux électriques de leurs domiciles. L’autre grand souci écrivent-ils dans les lettres, c’est le problème de l’eau potable qui manque cruellement. Sur ce chapitre, elles sont 32 familles composées de 152 personnes qui ont soif, pour cause l’absence de ce liquide précieux d’une nécessité capitale à la vie ‘’’eau potable’’, et ce en dépit de l’existence d’un réseau AEP. Cette privation dure depuis 10 ans déclarent-elles. Ces familles ajoutent que malgré le creusement d’un puits ayant couté des sommes colossales à l’Etat, pour la réalisation d’un réseau AEP ou un réservoir mis en place, l’eau potable est toujours absente dans les robinets de leurs foyers, ce qui a détérioré selon elles les canalisations des conduites d’eau, restées très longtemps à sec et ce tout le temps où l’eau n’ayant pas circulé. .

Smain

Lu 46 fois

MOSTAGANEM

