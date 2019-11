MOSTAGANEM : Des cours de soutien aux élèves dans les garages !

Beaucoup d’enfants scolarisés parmi les élèves des classes d’examens fuient les bancs de leurs établissements scolaires respectifs, notamment ceux de la 3eme année scolaire et de la 4ème année moyenne, sous prétexte d’un soutien des cours dans des matières considérées comme essentielles ayant un coefficient élevé. Certains parents s’interrogent sur qui autorise ces enseignants à donner des cours dans des garages sans aucune mesure de sécurité et sans commodités. Qui profite de cette aubaine qui s’offre à ces enseignants, alors se nommant éducateurs mais qui n’ont rien à voir de ce qualificatif, lesquels ne sont que des spéculateurs fuyant l’imposition fiscale. Pourquoi n’a-t-on pas autorisé les cours de soutien et d’aides aux élèves des classes d’examen dans des établissements scolaires à moins que ces enseignants payent la location de l’établissement et aussi les impôts dira un directeur d’école. Il faut dire que ce sont certains parents d’élèves qui ont encouragé cette activité. Ce n’est pas dans des garages et des maisons qu’on forme et on éduque les élèves, c’est dans l’école qu’on construit le cadre de demain.