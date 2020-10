MOSTAGANEM : Des couettes pour les démunis

Les groupes facebook des amis de réflexion et ceux de tout va bien, viennent de lancer une opération de collecte de 1000 couettes destinées aux démunis des zones d’ombre de la wilaya de Mostaganem sous le slogan " un hiver chaud". En ce sens, vendredi 02octobre 2020, un premier lot important a été distribué dans la daïra de Ain Nouissy à travers les douars ‘’Fliti , Ouled Hamdane, Louza, Douaier, Qebala et Ouled Senouci’’. Dans ce dernier lors de la distribution , il a été découvert une famille démunie ayant 02 fils handicapés depuis leur naissance, qui nécessitent un matelas médical et 02 chaises roulantes pour leur déplacement et dont le père est sans ressources, vivant de dons de bienfaiteurs. En ce sens, un appel a été lancé sur les réseaux sociaux aux bienfaiteurs, à la suite de quoi une bienfaitrice vient de promettre l'achat des 02 chaises. Ouled senouci demeure un douar oublié par les responsables locaux. D'autre part, d'autres opérations de distribution de couettes auront lieu pour d'autres familles qui sont dans le besoin. Les algériens demeurent et restent un peuple de solidarité ce qui fait leur grandeur.