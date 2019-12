MOSTAGANEM : Des citoyens organisent une veillée mortuaire à la mémoire de Gaid Salah

Dans un élan spontané, les citoyens de Mostaganem ont jugé bon et utile d’honorer la mémoire du défunt Ahmed Gaid Salah, mort subitement alors qu’on attendait de lui de continuer sa mission de mise en route du pays dans la bonne voie. C’est dans le sillage de cet évènement que quelques citoyens ont pris l’initiative de faire une « sadaka » à sa mémoire ,comme il est de bonne coutume de la faire à chaque décès et, c’est aussi autour de cette idée que beaucoup de Mostaganemois se sont mobilisés pour faire une « Twiza » avec le sacrifice d’un veau, aidés de beaucoup de femmes qui ont offert leurs mains pour faire du couscous et du « Msemen »,servis au niveau de la place de la Résistance. Les réseaux sociaux s’y sont joints et ont relayé parfaitement ce geste puisque que beaucoup de citoyens n’ont pas eu l’occasion d’assister aux funérailles de celui qui vient de sauver le pays. Pour ce faire, il aurait fallu mobiliser tous les bus de la wilaya pour arriver au cimetière d’El Alia à Alger.. Pour ce qui est de la veillée mortuaire, c’est vers les coups de 17heures qu’elle a commencé et duré jusqu’à une heure tardive de la nuit. A noter que beaucoup de citoyens sont venus en famille accompagnés de leurs enfants .Ces derniers n’ont pas hésité à faire le salut militaire devant la grande photo du défunt Ahmed Gaid Salah à la stupéfaction de tous, devant le sourire éclatant du défunt donnant l’impression qu’il est toujours en vie. Quoi qu’il en soi, ,les héros ne meurent jamais car l’ histoire les’ immortalise, comme dit le dicton « Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance » ainsi ; les hommes qui marquent l’histoire de leurs pays seront toujours présents dans la mémoire de leurs peuples.