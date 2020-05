MOSTAGANEM : Des associations distribuent 100.000 bavettes à des citoyens

Une opération de distribution de 100.000 masques médicaux a été lancée samedi dernier , à partir de la commune de Mostaganem dans le cadre de la campagne nationale de prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). Inscrite au titre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale portant sur l’obligation du port de la bavette à partir de la fête de l’Aid El Fitr, la caravane de distribution de bavettes, ciblant des citoyens et des commerçants de la commune de Mostaganem , a vu la participation du P/APC de Mostaganem , en plus des associations actives de la société civile et des organisations caritatives, aux côtés des services de la sureté de wilaya, et ceux de la protection civile , a-t-on appris auprès des organisateurs. Lancée depuis l’esplanade de la mairie, cette opération a touché un grand nombre de citoyens au niveau des espaces publics , marchés et les différentes administrations et bureaux de poste . Questionnés sur ce sujet plusieurs citoyens ont indiqué de se conformer à l’obligation du port du masque, en vue de retrouver une vie normale, d’autant plus que la wilaya a enregistré, ces derniers jours qu’un seul cas d’infection par le Covid-19 car il sera procédé prochainement à la distribution du plus grand nombre possible de bavettes par la DJS et différents centres de formation professionnelle aux citoyens, de façon quotidienne et ce afin de poursuivre des opérations bénévoles de confection des bavettes afin d’assurer leur disponibilité sur le marché, à des prix abordables.