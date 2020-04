MOSTAGANEM : Des TPE livrés gratuitement aux commerçants dans deux mois

Lors de son intervention à la radio locale de Mostaganem , le directeur d’Algérie poste , M .Bendhiba Benosmane a invité les commerçants et opérateurs économiques , autorisés à exercer leurs activités durant cette période caractérisée par la propagation du Coronavirus (Covid-19), de se rapprocher à la direction d’Algérie pour s’acquérir les Terminaux de Paiement Electronique (TPE) gratuitement. En effet, le directeur a précisé que l’acquisition de ces équipements s’effectue auprès de la Direction de d’Algérie poste après accomplissements des formalités administratives nécessaires. Pour cela, le commerçant doit présenter un dossier , composé d’ une copie de son registre de commerce , une copie de la carte fiscale , une copie de pièce d’identité , en plus d’un chèque barré ). Toutefois, la priorité est accordée aux commerçants des produits alimentaires, boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes, de viandes ainsi qu’aux commerçants des produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Le même responsable a ajouté que la direction offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la gratuité de tous les services liés à l’exploitation de celui-ci, et ce, pour une période de deux (02) mois (abonnement, connectivité, installation, formation sur l’utilisation, maintenance, etc.). Ceci, en plus d’une quantité de 20 rouleaux de tickets, également livrée gratuitement, a-t-il souligné. Ajoutant que le TPE permet aux porteurs de la carte «Edahabia» et aux détenteurs de la Carte interbancaire (CIB) de payer leurs achats et services par carte et d’éliminer, ainsi, les risques de manipulation du cash et de déplacement dans les bureaux de poste pour le retrait d’argent. Enfin, il a invité tous les acteurs à la mobilisation citoyenne dans l’effort national de prévention et de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus.