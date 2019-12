MOSTAGANEM : Dernière phase de classification définitive des établissements touristiques

C’est en ce sens, que la Direction du tourisme de la wilaya de Mostaganem, vient de relancer par un « Avis », à l’intention des chefs d’établissement de restauration retardataires, la nécessité de se faire inscrire dans l’opération de classification. Pour ce faire, il est indiqué qu’il y a lieu d’en faire une demande accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes, à savoir : une copie du registre de commerce ; un certificat de conformité aux normes d’hygiène et de salubrité, délivrée par les services de la Santé publique et un certificat de conformité aux normes de prévention contre le feu, délivré par les services compétents de la Protection civile territorialement compétente. A noter que l’opération de classification a démarré déjà depuis plus de deux mois et elle est actuellement au stade de classification définitive, après une phase de « pré-classement » clôturée. Ladite « commission de classification » suit un processus selon les règles et tests précisés par l’annexe de l’arrêté précité tenant compte de critères et normes de classement des établissement de tourisme, d’hébergement et de restauration qui doivent caractériser les prestations en terme de qualité attendues. Dans ce cadre, la direction du tourisme et de l’artisanat de Mostaganem explique que l’opération de classement vise à hiérarchiser leurs établissements respectifs, où la qualité des prestations de services, des installations et des équipements, est le seul garant d’un arbitrage objectif. Ceci, dans la perspective d’assurer une compétitivité honnête, juste et loyale d’attribution de ou des « étoiles », selon le niveau de qualité des services, des moyens humains et matériels qui caractérisent chaque établissement, candidat pour être étoilé. D’autre part, il faut savoir que le « label étoile » a des retombées intéressantes sur bien des aspects. A noter par ailleurs, que cette opération de classification des établissements touristique a été décentralisée pour être prise en charge directement par les services déconcentrés de l’Etat où M. le Wali est l’ordonnateur légal des titres de classification, au niveau local.