MOSTAGANEM : Démantèlement d’un réseau de trafic de drogues

Selon une source sécuritaire, les forces de police de la section judiciaire de la wilaya de Mostaganem ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic des stupéfiants et de psychotropes. Dans le cadre de cette opération de luttes antidrogues les enquêteurs ont pu saisir une quantité considérable de produits hallucinogènes. En effet, selon les informations parvenues aux services de la sûreté de wilaya, il s’agissait d’un homme de 34 ans de Mostaganem qui serait impliqué dans des opérations de trafic de drogues au niveau de divers quartiers de la ville. Après plusieurs jours de surveillance de l’activité criminelle du suspect signalé, une perquisition a été effectuée au domicile du suspect ; celle-ci, s’est soldée par la saisie de plusieurs morceaux de « Kif traité » pesant au total 17 grammes, prêts à être vendus, ainsi que de 14 comprimés de différents types d’hallucinogènes. Dans cette opération d’interpellation, ce dernier a réussi à tromper la vigilance et à s’échapper cependant, la police a réussi à arrêter le complice du fugitif en l’occurrence, un jeune homme âgé de 25 ans. Présenté par-devant M. le Procureur de la République au motif d'association de malfaiteurs et possession de stupéfiants à des fins de vente, le mis en cause a été renvoyé devant le tribunal de Mostaganem, pour comparution immédiate. Le juge siégeant a statué sur l’affaire où le principal suspect a été condamné à 03 ans d'emprisonnement assortis d’une amende de 10 millions de centimes comme il a également condamné son complice à 18 mois de prison et une amende de 10 millions de centimes.