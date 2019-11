MOSTAGANEM : Démantèlement d’un réseau de dealers et saisie de 540 psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de la criminalité et notamment le trafic de drogue, avant-hier, et suite à des informations parvenues aux services de la gendarmerie, le mardi 12 Novembre 2019,les éléments de la gendarmerie nationale ont mis la main sur 580 comprimés de psychotropes .Ces quantités sont représentées par 480 comprimés de marque BREGABALINE 300mg et de 60 comprimés de marque ZOLIDRATE 10mg, destinées au commerce illégal .Elles ont été découvertes, dissimulées à l’intérieur d’un véhicule, venant de la wilaya d’Oran et se dirigeant vers Mostaganem , lequel il fut intercepté au niveau de la route nationale N°11. Ledit véhicule est une berline de marque « Peugeot 205 », de couleur blanche et immatriculé dans la wilaya de Mostaganem, à bord duquel se trouvaient deux (2) jeunes gens, âgés respectivement de 21 et 35 ans. La quantité de drogue ainsi que le véhicule servant à son transport ont été saisis, tandis que les deux (2) suspects ont fait l’objet d’arrestation. A l’issue de cette opération, un dossier de poursuites judicaires a été ficelé par les services de la gendarmerie, à l’encontre des mis en cause qui seront présentés incessamment par-devant M. le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem.