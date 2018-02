MOSTAGANEM : Découverte d’un cadavre flottant au large de Hadjadj

Encore une fois, les effets néfastes et douloureux de l'immigration clandestine n'ont pas cessé malgré la sensibilisation des différents organismes concernés. A cet effet, il a été découvert l’après-midi de la journée d’avant-hier un corps en décomposition avancée en train de flotter au large de la mer par le propriétaire d'un bateau de pêche dans la région est de la wilaya de Mostaganem, plus exactement entre la plage de Hadjadj, et Benabdelmalek Ramdane, suite auquel, les services de sécurité concernés se sont déplacés sur le lieu et transféré le corps de la victime au service de la morgue à l'hôpital de Sidi Ali, a-t-on précisé.