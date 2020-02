MOSTAGANEM : Décès du Moudjahid Belkacem Benzaza

Né en 1924, le moudjahid de première heure, Belkacem Benzaza, est décédé hier en son domicile à Tigditt Mostaganem. El Hadj Belkacem Benzaza, lors de sa dernière visite au journal Réflexion, a bien voulu témoigner des sacrifices des mostaganémois pendant la Révolution. Il dira : ‘’ c’est en 1940 que j’ai adhéré au PPA et c’est grâce à Moulay Cherif. En 1945, comme chacun le sait, il y a eu les évènements du 8 mai d’où les massacres perpétrés par la France contre les populations civiles de Sétif, Kherrata et Guelma. Ce 8 mai 1945, les nationalistes à Mostaganem avaient organisé une manifestation, qui partira de la Place Souika de Tijditt sur ordre du PPA, avec banderoles et inscriptions où l’on pouvait lire ; (Indépendance de l’Algérie… Libérez Messali « Nous n’étions pas nombreux au départ, mais plus on avançait vers le centre- ville, plus les citoyens nous rejoignaient et les rangs grossissaient au fur et à mesure et comme vous l’avez rappelé dans vos éditions précédentes ,que je suis avec attention : il y avait, Hadj Mohamed Bezahaf, Hadj Mohamed Belahouel, Hadj Mohamed Mezadja, Hadj Djelloul Nacer, Fellouh, Benaissa Aek, Ahmed Berber et Laredj Malti, Moulay Cherif Merzoug Salah , Ould Aissa Belkacem, Cheikh Belketroussi, cheikh Ben Eddine et Larbi Benyagoub et je peux vous assurer une chose, c’est que 1936, 1940 et 1945 marqueront à cette époque les mostaganémois. Toutes les rencontres importantes qui ont précédé 1954, ont été organisées dans la maison de Bekhelouf Abdelkader dit Moulay Cherif située au niveau de la rue 21 n° 135 à Tjditt « El Meksar ».