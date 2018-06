MOSTAGANEM : Décès de la jeune Benaoumeur Zoulikha, musicienne d’Ibn Badja

C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre (Charles Baudelaire). Musicienne talentueuse et soliste à la voix prometteuse , elle gravira avec assiduité les paliers d’un brillant cursus musical , en fréquenta d’abord la classe d’initiation ,drivée par le regretté Sid Ahmed Benalioua ,celui-là même qui l’initiera aux premiers rudiments de la musique andalouse , avant qu’elle ne rejoigne la classe moyenne que dirigeait Benalioua hocine , puis la classe supérieure , placée sous la houlette de Fayçal Benkrizi , où progressivement , ses prédispositions autant vocales que musicales seront mis en exergue , au grand bonheur des mélomanes .C’est à ce moment qu’elle prendra de l’allant et de l’ assurance en se mettant au service d’une musique séculaire héritée des siècles d’or de l’Andalousie médiévale .Ses collègues musiciens et musiciennes , bouleversés par ce triste coup du sort , n’oublieront pas de sitôt cette jeune fille d’apparence frêle , mais dont l’ innocente grâce et les hautes qualités morales , en faisaient une personne attachante et respectée .Née à Mostaganem le 06 août 1997 , la jeune Zoulikha était une brillante universitaire qui préparait assidûment un diplôme en Biologie . Tous ses collègues ont en mémoire , l’immense chagrin que la défunte avait ressenti , lors du décès , en septembre 2015 , de son professeur de musique , feu Benalioua Sid Ahmed . En ces moments douloureux, nous pensons à sa famille éplorée et prions Allah de la soutenir dans cette pénible épreuve , comme nous leur présentons , nos condoléances attristées , en demandant au Tout-Puissant ,dans ces jours bénis de l’ Aïd El Fitr , d’accueillir auprès de Lui , cette enfant candide et pure , qui eut dans la vie un parcours certes bref mais O combien lumineux , à l’image d’un brillant météore , dont la clarté luira pour longtemps , dans nos prunelles assombries par cette soudaine disparition . Mais le Destin est l’attribut du Seul Dieu. Inna Lillah oua inna ilaïhi radjiôun