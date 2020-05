MOSTAGANEM : Décès de l’ancien maire Smain Abdelhamid

L’ancien maire de Mostaganem, Smain Abdelhamid, est décédé suite à une longue maladie, a-t-on appris hier de ses proches. Rappelons que M. Smain Abdelhamid, homme de culture et de théâtre, a été désigné, le 10 septembre 2015, au poste du maire de Mostaganem-ville par intérim, après la suspension de son prédécesseur M. Belmiloud Abdenour. De passage à Réflexion en avril 2017, le président de l’Assemblée populaire communale de Mostaganem, d’obédience FLN, qui s’est prononcé sur pas mal de projets sous sa coupe, ne s’est pas tu à propos de l’événementiel de la chose politique et ses acteurs. Pour le maire de la ville de Mostaganem, campagne ou pas campagne, « le développement communal continue son chemin sans considération à aucune circonstance, encore moins celle des législatives ; l’essentiel étant celui d’activer les programmes d’amélioration du cadre de vie du citoyen ». Le cas, cite-il, de l’aménagement de la ville et de plusieurs quartiers en matière d’éclairage, de voirie et d’assainissement. « Opération à laquelle nous avons alloué de considérables sommes d’argent, pour que Mostaganem soit digne de sa place méditerranéenne ».