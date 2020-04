MOSTAGANEM : Début des cours radiophoniques aux classes d'examen des 3 cycles

Afin de permettre aux élèves, se préparant aux examens de fin d'année, de poursuivre leurs cours respectifs, a été lancée dimanche, la diffusion radiophonique par la Radio locale, les premiers cours standardisés. A noter que lesdits cours dispensés à distance à travers les ondes de Radio Mostaganem concernes les élèves des trois paliers, à savoir: ceux du cycle primaire ,cycle moyen et cycle secondaire. ces derniers étant particulièrement concernés par les épreuves du Baccalauréat. A ce sujet ,M.Aïssa Harchaoui, chef de service des examens et concours, auprès de la direction de l'éducation de Mostaganem à indiqué que la concertation locale entre les différents services impliqués dans l'opération continuité des cours et préparation des examens, à l'instar du programme qui est appliqué et diffusé par la Télévision Algérienne, en partenariat avec le Département de l'Education nationale, Mostaganem a emboîté le pas en ce sens. pour effectuer la dispense radiophonique des cours de 3ème phase d'enseignement pour les classes concernées par les examens qui sont ceux de la 5eme année primaire,4eme année moyenne et 3eme année Secondaire