MOSTAGANEM : Début de campagne des vendanges 2020

La campagne de vendanges a débuté récemment à la wilaya de Mostaganem avec une production prévisionnelle de 78848 q et un rendement de 11 q/ha. En effet, la vigne de cuve occupe une superficie de 7501 ha, laquelle est concentrée au niveau de la région, « Est » du chef-lieu de la wilaya. Concernant, la superficie récoltée, il a été vendangé 1935 ha avec une production obtenue de 23765 qx avec un rendement oscillant entre 11 et 12 qx. La wilaya de Mostaganem compte une superficie totale en viticulture entre vignes de table et de cuve de 11123,5 ha avec une production prévisionnelle de 134600 qx et un rendement de 12 qx//ha. Le nombre de plants total est de l’ordre de 22503000, totalisant une superficie en rapport de 7308,5 ha. Le nombre en rapport est de 21925500 plants. La vigne de cuve est composée de diverses variétés, tels que le Cinsault, Alicante, Grenache, Carignon, Tempranill, Cabernet, Merlot, Syrat et autres. Concernant la vigne de table, la superficie de ce type de vignoble est de 3622,5 ha. Celui ci est composé de diverses variétés à savoir : Adari, Dattier, Cardinal, Gros noir, Red Globe, Valencier, Muscat, Italia et autres dont les prévisions de production est de 5575 qx avec un rendement prévisionnel de 16 qx//ha. La superficie récoltée est de 678 ha avec une production de 11525 qx d’un rendement de 17 qx/ha. Notons que la campagne des vendanges se poursuit à travers la wilaya de Mostaganem où la direction de l’ONCV a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour la réussite de cette campagne des vendanges. Sachant que la wilaya de Mostaganem était autrefois dominée par la viticulture où une partie de ce vignoble avait été arraché et substitué à d’autres cultures agricoles en maraichage et en arboriculture dans les années 80. Cette contrainte a entrainé l’érosion du sol qui a laissé place à l’implantation des logements.