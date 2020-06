MOSTAGANEM : Danger sur l’avenue Mohamed Khemisti

Le laisser-aller de certains de nos responsables serait préjudiciable pour la santé du citoyen, qui malheureusement peut être exposé à tous les dangers, voire encourir le danger soit d'être électrocuté ou à défaut se casser une jambe. L’exemple le plus frappant, c’est cette image montrant un regard d'eaux usées en pleine avenue Mohamed Khemisti endommagé et de surcroit à l'entrée d'un magasin où une forte affluence de citoyens empruntant quotidiennement cet itinéraire pour leurs achats. Notons que ce regard est généralement un accès permettant le contrôle et l’entretien du système d'assainissement. Le laisser ainsi, ouvert, peut libérer des gaz toxiques.