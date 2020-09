MOSTAGANEM : Curage du réseau d’assainissement en prévision de l’hiver

Afin de protéger la wilaya de Mostaganem des risques des inondations dues aux pluies et orages en prévision de la saison hivernale, une vaste opération de nettoiement et curage du réseau d’assainissement a été organisée dans plusieurs quartiers de la wilaya et communes, comme la Salamandre , Sidi Othmane et Chemouma a-t-on appris .Cette campagne porte sur des actions de curage et de nettoiement des avaloirs et canalisations d’assainissement, dont plusieurs points noirs ont été recensés par l’unité précitée. Cette opération a connu la mobilisation des agents exerçant aux centres et secteurs relevant de l’ONA afin d’assurer un contrôle permanent de la situation du réseau d’assainissement, des avaloirs et canalisations de drainage d’eaux pluviales à travers lesdites communes Parallèlement à cette initiative, l'unité a lancé des actions de sensibilisation pour exhorter les citoyens à préserver la propreté des avaloirs et canaux de drainage des eaux de pluies. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme préventif pour éliminer les points noirs en prévision des intempéries. Notons que certaines communes comme Hassi Mammeche et El Haciane ont entamé cette opération depuis le lancement de la saison estivale où plusieurs actions ont été menées en ce sens, a-t-on précisé.