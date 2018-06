MOSTAGANEM : Coup d’envoi de la réalisation de 1100 logements AADL

Le wali de la wilaya de Mostaganem, accompagné du président de l’APW, des directeurs de l’exécutif concernés, s’est rendu au niveau de la commune de Sidi Lakhdar où il a procédé à la pose de la première pierre du projet de réalisation de 400 logements de type location-vente (AADL) dont la commune a bénéficié à partir du quota de 5700 accordé à la wilaya. Avant de procéder à la pose de la première pierre du projet, le premier responsable de la wilaya a assisté à une présentation des fiches techniques des projets animés par la directrice du logement, Mme Fatiha Kessira. Cette dernière expliquera que ‘’ la wilaya de Mostaganem a bénéficié d’un quota supplémentaire de 5.700 logements location-vente (AADL2) répartis dans dix communes à savoir : 1.000 à Hassi Mamèche, 1.500 à H’chem, 600 à Stidia, 500 à Ain Nouissy, 400 à Mesra, 400 à Sour, 300 à Sidi Ali, 400 Achaâcha, 300 à Sayda et 400 à Sidi Lakhdar’’. A savoir que le coup d’envoi d’un nouveau quota de réalisation des logements de type location-vente (AADL) soit 1.100 logements répartis sur trois communes à savoir Sidi Lakhdar, Sidi Ali et Achaacha’’, ‘’ près de 19.200 logements sont en cours de réalisation, un quota qui va permettre de répondre aux demandes de logements. Dans le même contexte et à l’occasion de L’Aid El Fitr, une cérémonie d’attribution de 545 aides à l’habitat rural, a été organisée au niveau de la salle des conférences du siège de la wilaya en présence des autorités civiles et sécuritaires ainsi que les bénéficiaires.