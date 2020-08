MOSTAGANEM : Confinement sanitaire de 306 Algériens rapatriés de Turquie

Selon un communiqué de la Direction du Tourisme de la wilaya de Mostaganem, publié jeudi, il a été indique que, par les lignes aériennes de la compagnie d'Air Algérie et via l'aéroport Ahmed Ben Bella de Sénia (Oran) 306 ressortissants algériens qui étaient bloqués à Istanbul (Turquie) sont rentrés au pays, dans le cadre de l’opération d'évacuation, en raison de la pandémie de la Covid-19. Elles ont été transférées vers la wilaya de Mostaganem sous la supervision du wali de Mostaganem, M. Abdessamie Saïdoun, et ce en présence de son secrétaire général , du chef de Cabinet ainsi que des directeurs de l’exécutif des secteurs de la protection civile, de la Santé et de la population, du directeur des transports, du délégué à la Sûreté de la wilaya, du tourisme et de l’artisanat, le directeur de l’entreprise CET .Dans cette opération d’accueil de nos compatriotes, trois (03) établissements hôteliers leurs ont été mis à disposition pour un séjour de confinement en quarantaine, comme le veut le protocole officiel relatif à l’application des mesures de prévention sanitaire contre la propagation du Corona virus et ainsi, ces 306 personnes ont été dispatchées entre « l'hôtel Al-Mansour palace », « l'hôtel AZ » et « hôtels Zéphyr ». La wilaya de Mostaganem a acquis une certaine expertise dans ce domaine suite à l’accueil de plusieurs vagues de ressortissants Algériens débloqués de l’étranger et mis en résidence sanitaire. A cet égard, depuis leur accueil, réception, répartition en groupes et mise en condition de confinement, ils ont été encadrés par le staff médical résident, des agents de la protection civile, les agents de la propreté et du nettoyage ainsi que les agents de la protection civile. Du reste, la durée de la période de quarantaine serait fixée à sept (07 jours. Par ailleurs, notons que cette opération s’est terminée ce Vendredi 14 Aout 2020 à, trois heures et demie du matin.