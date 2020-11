MOSTAGANEM : Commémoration du 1er novembre 1954

La veillée commémorative de l’an 66 du déclenchement de la révolution algérienne du 1er novembre 1954 qui a eu lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, dans le respect des gestes-barrières liés à l’épidémie de covid-19, a été marquée à Mostaganem par tout un programme d’activités culturelles élaboré par les pouvoirs publics à travers l'ensemble de la wilaya de Mostaganem. Etaient présents à cette soirée historique, le wali de Mostaganem, M. Boulahya Aïssa, des autorités militaires et civiles, des responsables locaux, des élus, des membres de la société civile, des scouts musulmans, ainsi que la famille révolutionnaire. La cérémonie a débuté à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki, où plusieurs activités culturelles au cours desquelles, un documentaire retraçant des étapes historiques de la glorieuse révolution intitulée ′′ la Bataille de Sidi Zagai ′′ a été diffusé, suivi de la pièce de théâtre ‘’l’épopée de 132 ans’’ du grand dramaturge Ould Abderrahmane Kaki. A cette occasion, Djamel Bensabeur réalisateur de théâtre à été honoré. Dans le même sillage ; le wali a attribué des logements à 3 artistes. Au menu de la soirée, vers les coups de minuit, la délégation s’est rendue à la place de la résistance pour la levée des couleurs nationales et le dépôt d’une gerbe de fleurs en hommage et à la mémoire de nos martyrs, et ce avec l’intonation de l’hymne national, en présence d’une section militaire de l’ANP (Armée Nationale Populaire) qui a présenté les armes. La révolution de novembre 1954 restera la principale référence pour ses idéaux et une leçon des nobles valeurs éternelles pour le peuple algérien et les générations futures et ce, dans le cadre de nos principes de la liberté, de souveraineté, de progrès, de raffinement et d'unité nationale.