MOSTAGANEM : Commémoration de l’Allégeance à l’Emir

Etait présente également, à cette rencontre, la descendante, et petite fille à la septième génération, Mme Zohour Assia Boutaleb, laquelle a exprimé son souhait pour que cette date commémorative soit décrétée journée nationale. A cette conférence, plusieurs intervenants ont tour à tour mis en exergue la stature de cet homme de foi et d’épée, fondateur de l’Etat et de la nation dont la personnalité a servi de modèle afin de promouvoir l’interaction respectueuse entre les différentes cultures. Mystique, pieux, poète, commandeur inégal, prince équitable, chevalier galant, combattant courageux et humanitaire délicat, il a su rassemblé toutes les qualités inspirées de la perfection. L’Emir Abdelkader, cet homme de culture qui avait une conduite supérieure et un humanisme immuable, s’est également consacré à l’étude de la littérature, de la jurisprudence et de la poésie depuis son jeune âge…. Le secrétaire général de la Fondation ‘’Emir Abdelkader, quant à lui, a évoqué les efforts des institutions scientifiques et politiques internationales et leur intérêt pour l'histoire de l'Algérie et les contributions de l’Emir. Il est utile de préciser que les tribus de l’Ouest lui ont prêté allégeance sous l’arbre de la Derdara le 27 Novembre 1832, suivi de l’allégeance de la plupart des tribus algériennes, des notables et des oulémas dans la mosquée d’Ain Beida ou la mosquée de Sidi Hacene….

A la fin de la rencontre, des présents ont été distribués aux organisateurs de la commémoration.