MOSTAGANEM : Collision entre deux véhicules à Bouguirat

Suite à l’appel de solidarité lancé par la direction des affaires religieuses et Wakfs pour aider les familles nécessiteuses durant cette période où la vulnérabilité est accentuée en situation de confinement, environs 30 mosquées, déployées à travers le territoire de la wilaya ont réussi à collecter 2000 couffins , composés de produits alimentaires, destinés au profit des familles nécessiteuses. Rappelons en ce sens que le bureau de l'association des oulémas musulmans algériens de la wilaya a mené également une campagne de solidarité au profit des familles nécessiteuses où il a été distribué 127 couffins de divers produits alimentaires dont 37 à la commune de Sidi Lakhdar, 20 à Tazgait et 50 autres à Sidi Ali. L’opération s’est poursuivra tout au long de cette semaine pour toucher 60 familles au niveau de la commune de Sidi Ali en plus de la réservation de 250 autres couffins au profit des localités de Sidi Ali, a-t-on ajouté.