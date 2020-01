MOSTAGANEM : Chute du marché de l’immobilier

Au cours de la dernière décennie, le marché de l’immobilier à Mostaganem est devenu un des créneaux les plus porteurs. Cependant, l’investissement prend ces jours-ci des courbes descendantes. Le marché de l’immobilier a fini par s’apparenter à un bazar où l’escroquerie coexiste avec les bonnes affaires, l’immobilier s’est transformé en un immense supermarché où se mêlent des affaires de gros profits, entretenues par des spéculateurs et des agents officiellement agrées et où malheureusement l’acheteur finit par se perdre dans une multitude d’offres qui ne répondent pas toujours aux normes requises. Pour acquérir un logement à Mostaganem, le passage par un intermédiaire est presque indispensable pour garantir un minimum d’honnêteté dans un marché où le flair des affaires prime sur toute autre considération. Autrefois, les agents immobiliers avaient le monopole de l’activité, qui malheureusement leur a échappé et est tombé entre les mains de spéculateurs sans foi, ni loi. L’activité légale, selon M.C.M, un agent immobilier de la ville, s’est évaporée graduellement pour céder sa place à l’anarchie qui a ouvert les portes à l’arnaque et l’escroquerie. Il ajoute, qu’à présent des dizaines voire des centaines de personnes étrangères au milieu, profitent de cette situation générée par le boom de l’immobilier pour se faire une place au soleil dans un marché si juteux. D’autres causes nous ont été signalées par un promoteur immobilier et architecte de formation, M.A.H.B, qui a cité entre autres, l’austérité et l’augmentation de la valeur du mètre carré qui a triplé en quelques années. Mais face de cette vertigineuse chute de prix de l’immobilier, le marché du logement à Mostaganem ne s’est pas boosté pour être uniquement à la portée des nantis.