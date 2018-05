MOSTAGANEM : Chekib Khalil anime une conférence sur les perspectives économiques

L’ancien ministre de l’énergie, M. Chakib Khalil, est arrivé ce jeudi à Mostaganem où il a tenu une conférence sur les nouvelles perspectives économiques de l’Algérie. Les axes principaux de sa conférence étaient la création de l’attractivité de l’investissement étranger des entreprises dans notre pays qui s’élève actuellement à pas plus de 1 milliard de dollars alors chez nos voisins il s’élève entre 3 et 4 milliards de dollars, la création de zones franches l’une sera au nord pour le marché européen et l’autre au sud pour le marché africain, la gouvernance qui devra passer à l’e-gouvernance de toutes nos institutions et surtout bancaire et enfin le soutien des prix à maintenir, selon les orientation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Cependant, l’orateur dira qu’on devra changer cette politique pour qu’elle soit plus ciblée, afin de trouver des solutions pour que ce dernier ne soit pas généralisé puisque actuellement le soutien des prix va autant aux riches qu’aux pauvres. ‘’On devrait aller vers des bureaux de change comme de par le monde’’, a-t-il signifié.