MOSTAGANEM : Chafir Lamine, un footballeur prometteur en Espagne

Il possède beaucoup de qualités. D’ailleurs à ses débuts, les responsables du club espagnol ont remarqué chez lui des aptitudes techniques qui lui ont valu d'être rapidement surclassé chez les jeunes de sa catégorie. Lamine, 10 ans, est nommé dans les cercles de football de Little Messi en raison de la similitude des joueurs dans la structure physique et technique.

Il est devenu l’un des jeunes talents brillants de l’équipe de Real Morisia, entraîné par l’ancien joueur Francesco Bléco Barne .Son père, M. Chafir Mokhtar , l'a encouragé à jouer au football à la place du judo que son père pratiquait. Lamine a été impliqué dans 18 matchs par son équipe et a marqué plusieurs buts contre Valence, l'Atletico Madrid, et aspire à s'imposer et continuer de briller pour devenir une célébrité et souhaite porter les couleurs de l'équipe nationale à l’avenir. Son apprentissage a lieu en Algérie depuis l'enceinte de Montazah à Mostaganem, propriété de son oncle Othmane, l'un des hommes d’affaires les plus en vue qui encourage les jeunes à faire de l'exercice. Les responsables du foot algérien sont appelés à s’intéresser à cette jeune pépite pour le convaincre à opter pour les Verts.