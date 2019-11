MOSTAGANEM : Campagne de sensibilisation sur les risques de la ‘’harga’’

Dans le cadre de la sensibilisation de la jeunesse contre les risques de la harga , l’Etat s’applique à l'ouverture des canaux de communication, et il est important pour les jeunes d’être à l’écoute de leurs préoccupations. En ce sens, les représentants des différents dispositifs de l’emploi de jeunes, ANSEJ, ANGEM, CNAC et ANEM, et le centre de la formation professionnelle ont organisé hier au niveau de l’esplanade de la mairie une campagne de sensibilisation à l’attention des jeunes afin de lutter contre le phénomène de l’immigration clandestine et les encourager à des projets d’investissement pour assurer un avenir professionnel prospère et durable. L’encadrement de la direction de l’emploi et ses différents dispositifs ont été installés en plein air, face à l’APC, où des pancartes et dépliants portaient des explications sur chaque dispositif d’emploi. Notons que pour en savoir plus, des jeunes se sont présentés pour s’informer sur cette rencontre. Il est utile de préciser que des jeunes ont été accueillis et ont reçu des explications nécessaires par les représentants de la direction de l’emploi sur l’importance de ces dispositifs censés sauver les jeunes de leur oisiveté et de l’immigration clandestine. L’objectif est de contribuer à réduire le phénomène et éduquer les jeunes sur les dangers encourus par cet impact négatif, en rappelant les moyens et les dispositifs de l’emploi disponibles, notamment le micro crédit. Ce phénomène est devenu ces jours –ci un fléau dévastateur qui ronge la société notamment des jeunes. Les intervenants ont insisté sur la nécessité des canaux de communication entre les jeunes et l’administration ainsi que les responsables qui seront à l’écoute de leurs préoccupations en se rapprochant davantage de cette catégorie de jeunes. A ce propos, les pouvoirs publics s’évertuent à extirper d’une manière définitive de la conscience des jeunes ce phénomène , par la création d’entreprises à travers l’investissement soutenu par l’Etat qui ne cesse de rappeler les entreprises à être intégrées par les jeunes porteurs de projets en participant à la réalisation des projets de développement local.