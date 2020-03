MOSTAGANEM : Bilan des accidents de la circulation routière du mois de février

Dans un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques, La sûreté de wilaya de Mostaganem a dressé un état de la situation mensuelle des accidents de la route enregistrés en février 2020. Il est indiqué dans ce document que 39 accidents physiques de la route ayant fait 46 blessés .Le document a révélé que les causes de ces accidents sont pratiquement toujours les mêmes et que les chiffres statistiques montrent que plusieurs facteurs entrent en jeu, où l'élément humain provoque le plus d'accidents avec 38 accidents sur un total de 39 accidents, soit 99,00%. Les chiffres selon la tranche d'âge des conducteurs révèlent que la catégorie de conducteurs avec le plus d’accidents, avec une moyenne de 10 accidents, appartient au groupe d'âge de 25 à 40 ans, se positionnant ainsi à la 2ème position. Les chiffrent parlent d'eux mêmes en montrant que le groupe d'âge, des chauffeurs conducteurs de plus de 40 ans, a causé 19 accidents du total des accidents enregistrés et occupe ainsi la 1ère position. La tranche d'âge des conducteurs, compris entre 18 et 25 ans, quant à elle, n'a provoqué que 04 accidents de l'ensemble des circulations, les plaçant à la 3ème position. Dans le cadre de la prévention routière, le résultat de la mise en œuvre du code de la route, les équipes de la police de la circulation déployées sur l’ensemble du territoire de Mostaganem ont effectué 1680 inspections à travers lesquelles 851977 véhicules ont été contrôlés. Les résultats ont montré que 1034 délits de la route ont été enregistrés dont 108 infractions routières et retrait de 472 permis de conduire. Dans le même contexte, il a également été enregistré 53 violations de la coordination (liées aux taxis et aux véhicules de transport collectif).En outre, 05 véhicules ont été placés dans la fourrière communale. Dans le domaine de la Protection de l'Environnement et de l'urbanisme, la brigade de la police concernée a enregistré 35 violations liées à l'urbanisation et à l'environnement réparties comme suit: 25 violations liées à l'urbanisme et 10 atteintes liées: se répartissant, comme suit: Un cas (01) lié au rejet de déchets. 09 concernent l'atteinte à l'hygiène et à la santé publique. Sur la base des chiffres de ces statistiques mensuelles, les services de police rappellent à l'attention des conducteurs de tous genres de véhicules que les mesures de précaution lors de la conduite restent le moyen le plus efficace pouvant réduire les accidents de la route qui sont devenus un véritable problème pour notre société. La sureté de wilaya de Mostaganem indique par ailleurs que les citoyens peuvent également les appeler aux numéros verts 1548 et 17, mis à disposition gratuitement pour le signalement de tout accident sur la route, conclut le communiqué sécuritaire.