MOSTAGANEM : Aujourd’hui, grève des transporteurs

Suite à l’appel du bureau national des transporteurs, les transporteurs de la wilaya de Mostaganem qui connaissent eux aussi divers problèmes non résolus notamment, la question de l’impact de l’épidémie du coronavirus et le non- apurement de leurs indemnités compensatoires, annoncent qu’ils seront en grève durant la journée d’aujourd’hui correspondante au dimanche 20 Septembre 2020 .En effet, selon la centrale et ses bureaux de wilaya, cette grève vient interpeler les pouvoirs publics en charge du dossier des transports à activer la prise en charge : 1/des indemnités compensatoires des transporteurs qui on été mis en état de suspensiont d’activité depuis la date du 22 mars 2020,dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie Covid19 ;2/d’attribuer une indemnité de compensation de 50% au titre du manque à gagner sur la moitié des places inoccupées comme application du principe de la distanciation physique.3/ d’autoriser les transporteurs et taxis collectifs sur les lignes inter-wilayas à reprendre leur service régulier, tout en respectant les mesures de prévention sanitaire en vigueur.