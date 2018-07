MOSTAGANEM : Aujourd'hui, ‘’Réflexion’’ fête ses 10 ans

‘’Si vous aimez la liberté, payez en le prix’’, c’est le principe tracé par ce journal qui a pour devise ‘’ Dire tout haut ce que le citoyen pense tout bas ‘’. En effet, c’est aujourd’hui, 26 juillet 2018 que le journal ‘’Réflexion’’ fête ses dix ans, il profite de cette célébration pour rendre hommage, le plus grand à ceux et celles qui ont veillé de jour comme de nuit pour tenir informé le citoyen de tous les évènements à caractère politiques, culturels, faits divers nationaux ou internationaux. De par sa ligne éditoriale tracée, les journalistes de ce modeste journal n’ont jamais hésité de dire la vérité quitte à en payer le prix fort. Ils n’hésitent pas à signaler toutes sortes d’irrégularités pouvant nuire à l’édification et la réputation de notre pays, l’Algérie il dénonce les injustices. ‘’Réflexion’’ se fait le porte parole des opprimés, il informe et contribue à la construction de l’Etat de droit, il fait des suggestions et propose même des solutions, comme il gène également beaucoup par sa franchise en condamnant tous les actes et agissements néfastes et nuisibles pouvant nuire à la stabilité et à la bonne réputation de la ville, de la wilaya, de l’Algérie. En effet, c’est le rôle noble du journaliste, qui se respecte et qui veille beaucoup à ce que le citoyen soit quotidiennement mis au courant de tout ce qui peut l’intéresser, concernant la politique et situation de son pays... La seule arme qu’il utilise c’est son stylo. Cet hommage est dédié à tous les journalistes du monde, qui ont toujours œuvré pour la paix, la stabilité de leurs pays. La force de notre journal « Réflexion » réside dans sa démarche, dans sa rigueur méthodologique dont il fait preuve et qui se reflète tant dans l’utilisation et le choix de ses sources que dans l’approche multiple qu’il adopte et les questionnements qu’il pose. Il analyse une grande variété d’informations publiques auxquelles il ajoute les archives liées à l’histoire de l’Algérie, ainsi que les interviews réalisées par le personnel du journal avec différents personnages. Notons, que le journal base sa recherche sur un corpus de sources extrêmement diversifié et complet sur lequel il peut asseoir une argumentation difficilement attaquable. Réflexion a une pensée particulière aux journalistes qui nous ont quittés : Benyahia Abdelkader, Madouni Abderrahmane, Mohamed Smaine, Mourad Daouadji, Nourredine Bentaifour…