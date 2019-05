MOSTAGANEM : Augmentation de 3% de la production d'agrumes

Pendant la saison agricole 2018-2019, la production de différents types d'agrumes a légèrement augmenté à 3%, au niveau de la wilaya de Mostaganem selon la Direction des services agricoles de Mostaganem. En effet, la production de différents types d'agrumes cette année a atteint 1 million 333 000 quintaux, avec une légère hausse par rapport à la saison agricole 2017-2018 où la production a dépassé 1 million et 290 000 quintaux. Au cours de cette saison, il a été produit 443 000 quintaux de Washington Naval, 375 000 quintaux de Thomson Naval, 191 000 quintaux de clémentine et 82 000 quintaux de sanguine. Notons que, le rendement de divers types d’oranges, plantés au niveau des communes de Bouguirat , Hassi Mameche , Mesra , Kheir-Eddine et Blad Touahria (plateau de Mostaganem) variait entre 286 quintaux par hectare et 306 quintaux par hectare selon le même porte-parole. Au cours de la même campagne, environ 70 000 quintaux de citrons ont été produits avec un rendement de 280 quintaux par hectare (superficie totale de 250 hectares), avec une légère hausse de 3% par rapport à la campagne de récolte de l’année dernière 2017-2018. Cette abondance de production a permis une baisse des prix car les prix de certains types d'oranges sur les marchés locaux variant entre 150 et 100 da / kg. La culture des agrumes dans la wilaya de Mostaganem est restée stable en matière de production ces dernières années, grâce au contrôle des technologies et au soutien de l'État fournis aux producteurs, à la vulgarisation agricole, sachant que l’année dernière, la wilaya de Mostaganem s’est positionnée en 2ième position en superficie agrumicole. En termes de variétés d'oranges cultivées, la Thomson Navel et la Washington Navel occupent la première place avec plus de 65% de la superficie agrumicole de la région, tandis que le reste est cultivé en citron, clémentine, mandarine et pamplemousse. G.Yacine