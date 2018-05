MOSTAGANEM : Attribution de 493 logements LPL et LPA

Une rencontre au niveau du site de logements regroupant les quelques bénéficiaires de logements publics locatifs LPL et de logements publics aidés LPA, a été organisée au niveau de la commune de Sour relevant de la daïra d’Ain Tédelès. Cette opération est la 3eme distribution de l’année 2018 où le wali Abdenour Mohamed Rabhi a attribué symboliquement les logements aux bénéficiaires avec décision et les clés dans la matinée d’hier mardi. En effet, cette opération s’inscrit dans le cadre du vivre ensemble qui est une initiative importante dont l’idée a germé de la wilaya de Mostaganem et incarnée par son excellence M. le président de la république, Abdelaziz Bouteflika, étant mise en œuvre au niveau national et mondial. A cet égard, le responsable de l’exécutif a indiqué que cette opération coïncide avec l’arrivée du mois sacré de ramadhan qui englobe 493 unités parmi lesquelles sont 411 logements LPL et 82 LPA réparties comme suit : 411 unités de la formule LPL attribuées respectivement aux bénéficiaires des communes : 20 pour Stidia, 200 unités pour Sour, 100 pour Ain Tédelès, 31 pour Kheir Eddine et 82 autres de la formule LPA pour Ain Nouissy.