MOSTAGANEM : Attribution de 1200 logements toutes formules confondues

Dans le cadre de la commémoration du 66eme anniversaire du déclenchement de la guerre de libération du 1er novembre 1954, 1200 logements toutes formules confondus dont 900 +50 supplémentaires formule ‘’AADL’’, 180 logements ‘’LPL’’ (logement public locatif et 70 formule ‘’FONAL’’ ont été distribués dans la wilaya de Mostaganem. En effet, c’est au niveau de la salle de conférences de la wilaya que les clés ont été attribuées symboliquement à une cinquantaine de bénéficiaires, en présence du wali M. Boulahya Aïssa, du président de l’APW, des autorités civiles et militaires, des élus des 2 chambres ainsi que plusieurs chefs daïras de toute la wilaya. Dans une courte allocution, le wali a demandé aux citoyens en attente de la réception de leurs logements d’avoir un peu de patience et qu’ils sont tous inscrits sur la liste avec un dossier approuvé et qu’ils bénéficieront de logements, vu que tous les projets qui étaient à l’arrêt ont redémarré. Il ajouta que l’année 2021 fera la joie de la majorité des futurs acquéreurs et qu’il veillera personnellement au suivi des travaux par des visites inopinées sur le terrain.