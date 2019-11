MOSTAGANEM : Arrestation du voleur de la cité des 544 logements

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, et notamment la protection des personnes et des biens, la police judiciaire de la 8ème sûreté urbaine de Mostaganem a réussi à mettre fin aux activités d'une personne qui avait commis plusieurs vols au niveau de la Cité des 544 logements et arrêté également son complice. Dans cette affaire, le principal suspect, âgé de 18 ans, dénommé L.S ainsi que son partenaire, âgé de 33 ans, dénommé H.A, tous deux résidants à Mostaganem sont arrêtés. La première affaire est intervenue à la suite d'une plainte déposée par une femme ayant affirmé que sa maison, sise au niveau de la Cité des 544 logements à Kharrouba avait été cambriolée par effraction, qu’une somme de 40 millions de centimes en a été dérobée ainsi qu’un ensemble d'articles ménagers. Les enquêteurs de la police judiciaire ont pu identifier rapidement les suspects et les ont été arrêtés dans les alentours du lieu de leur forfait puis, présentés à la justice La seconde affaire est également un cas de vol signalé par une plainte déposée par une personne selon laquelle, un inconnu aurait volé un téléphone à son fils, mineur. L’enquête qui a été menée par la police a révélé que l'auteur du vol avait été identifié comme étant la même personne qui avait été poursuivie avec son acolyte dans la première affaire criminelle de vol. S’agissant de la troisième affaire, celle-ci est survenue après qu’une plainte ait été déposée par deux personnes qui avaient été dépouillées d'un groupe de matériel de construction, dans une maison qui était en cours de construction, au niveau de la Cité des 544 logements, coïncidait avec le signalement de ces des personnes qui faisaient du bruit dans le quartier. Les éléments de la police se sont déplacés rapidement sur les lieux remarquant que deux personnes avaient pris la fuite ainsi, l’intervention des forces de police a été positive et a abouti à l’arrestation du principal suspect avec son partenaire, près du lieu où a été commis le vol mettant ainsi fin à leurs activités criminelles. Les deux suspects en question ont été présentés devant le parquet de Mostaganem lequel a émis à leur encontre un mandat de dépôt.