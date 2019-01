MOSTAGANEM : Arrestation de trois cambrioleurs

Dans le cadre de la lutte contre le crime dans ses divers états à travers le territoire de compétence de la sureté de wilaya de Mostaganem, les éléments relevant de la 2ème sureté urbaine de Mostaganem ont réussi à mettre fin aux agissements criminels d’une bande de malfaiteurs qui a commis plusieurs opérations de cambriolage de l’intérieur des habitations a t on appris de sources sécuritaires. Le groupe criminel se compose de trois personnes âgées entre 23 ans et 53 ans, tous résidents à Mostaganem. L’opération de neutralisation est intervenue à la suite de plaintes émanant de trois victimes qui ont été ciblées par le cambriolage de leurs domiciles par effraction où les voleurs ont visé les appareils électroménagers, des tenues traditionnelles de valeur, quelques bijoux et de l’argent a t on ajouté. Les investigations menées par les éléments de la police se sont basées sur des empreintes prélevées sur les lieux du crime, et sur les déclarations des victimes, ce qui a conduit à suspecter quelques personnes et après la perquisition du domicile de l’une d’elles, sur autorisation du Procureur de la République près le tribunal de Mostaganem, il a été découvert de ce qui restait du butin volé. Devant cet état de fait, il a été procédé à l’arrestation des suspects suivants : M.AK, âgé de 26 ans, résident à Mostaganem, Z.A – âgé de 19 ans résident à Mostaganem et de B.M, âgé de 24 ans résident à Mostaganem. Poursuivis pour le délit de constitution de bande de malfaiteurs, vol avec effraction de domiciles à la faveur de la nuit, recels d’objets volés, les mis en cause ont été présentés devant le parquet de Mostaganem et écroués jusqu’à leur comparution devant le tribunal.