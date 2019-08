MOSTAGANEM : Arrestation de plusieurs dealers en août

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, en particulier le phénomène de la drogue dans le territoire de la wilaya, la police judiciaire relevant de la 6ème sureté urbaine a procédé à l'arrestation de plusieurs personnes au cours du mois d’Août 2019, impliquées dans des affaires de possession et commercialisation de drogue, En effet, la 1ère opération suite à laquelle, les mêmes services ont réussi à arrêter un repris de justice au niveau du centre ville de Mostaganem, il s’agit de K.M.A, âgé de 32 ans car après une fouille corporelle établie à leur encontre, il a été découvert en leur possession une importante quantité de drogue de 85,89 grammes, prête à être commercialisée, en plus d’une somme d’argent de 6000DA, considérée comme des revenus de vente. Durant les phases de l’interrogatoire, le mis en cause a dénoncé son principal fournisseur dans cette affaire, où il s’est avéré que ce dernier exerçait la commercialisation de drogue avec son père. Un mandat de perquisition a été délivré par le procureur de la république du tribunal de Mostaganem pour que les policiers opèrent dans une opération de fouille du domicile de l’inculpé où ils ont saisi plusieurs cutteurs en plus des armes blanches prohibées. Pour le délit de drogues à des fins de commercialisation, en plus des armes blanches prohibées les suspects ont été présentés devant le procureur de la république du tribunal de Mostaganem ,où leurs dossiers ont été transférés immédiatement en audience , car le principal suspect et son fournisseur ont été placés en détention provisoire , alors que le père du fournisseur a été libéré et la date de l’audience a été reportée . La 2ème affaire est intervenue suite à des informations reçues par les éléments de la police judiciaire indiquant qu'un individu , répondant aux initiales de K.M.A, résident à Mostaganem , exerce la commercialisation de comprimés de psychotropes et de drogue au niveau de son domicile familial, un mandat de perquisition a été délivré par le procureur de la république du tribunal de Mostaganem pour que les policiers opèrent une opération de fouille du domicile de l’inculpé où ils ont découvert une quantité de drogue , laquelle était dissimulée, au niveau de la chambre du mis en cause . Le suspect a été présenté devant les instances judiciaires, où il a reçu une peine de 2 mois de prison ferme assortie d’une amende de 20.000 DA, a-t-on ajouté.