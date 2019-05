MOSTAGANEM : Arrestation de deux suspects pour cambriolage

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le tissu urbain de la wilaya de Mostaganem zone urbaine de la sécurité de l'État de Mostaganem, les forces de police relevant de la 4ème sureté urbaine ont réussi à arrêter un jeune homme âgé de 22 ans et son gendre âgé de 25 ans, impliqués dans une affaire de cambriolage de l’intérieur d’un local commercial situé au niveau de la corniche de la Salamandre, a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, cette affaire est intervenue suite à une plainte déposée par le propriétaire d’un local commercial spécialisé dans la vente des aliments traditionnels, où plusieurs objets ont été volés à l’image de (téléphones portables, une chaussure sportive et une somme d’argent de 03 millions de centimes). Les voleurs ont saisi l’occasion et ont commis leurs actes tard dans la nuit lorsque les victimes étaient endormies à l'intérieur du magasin en laissant la porte d'entrée ouverte. Les investigations menées par les mêmes services ont conduit à l’identification des voleurs grâce à la technique des enlèvements d’empreintes digitales dans la scène du crime et le procédé dans le Système d'identification automatique des empreintes digitales « AFIS ». Les mis en cause ont été présentés devant le parquet de Mostaganem où ils ont été placés en détention provisoire a-t-on ajouté.