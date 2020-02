MOSTAGANEM : Arrestation de 3 dealers et saisie de psychotropes

Les agents de la brigade de recherches et d’investigation (BRI), relevant de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont procédé, dernièrement, à l’arrestation de trois individus qui s’adonnaient à la vente de comprimés de psychotropes, a-t-on appris d’une source sécuritaire. Les trois mis en cause sont âgés entre 18 et 36 ans et résident à Mostaganem, a-t-on affirmé. Les agents de la BRI ont agi suite à une opération de contrôle menée à l’un des ronds-points de la ville, où leur attention fut attirée par un véhicule ayant à son bord trois personnes suspectes. Après une fouille corporelle, les policiers ont découvert chez l’un d’eux 10 comprimés de psychotropes, a précisé la même source. Les investigations menées en ce sens, ont permis de saisir 660 autres comprimés de différents types, en plus de 21 flacons contenant un liquide anesthésiant. Accusés de trafic de psychotropes, un dossier judiciaire a été établi à l’encontre des mis en cause, qui ont été présentés par devant le procureur de la République qui, après les procédures d’usage et comparution immédiate, l'un d'eux a été écroué, tandis que les autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a-t-on précisé.