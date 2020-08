MOSTAGANEM : Arrestation de 3 cambrioleurs à Sidi Ali

Suite à une plainte déposée par une victime portant sur le vol par effraction de son domicile indiquant que des objets ont été volés à Sidi Ali, avant-hier, les éléments de la sûreté de daïra relevant de la commune en question, ont rapidement neutralisé les auteurs du vol et ont mis fin aux activités de ce réseau composé de 3 personnes âgées de 23 à 38 ans. Notons que les objets volés à savoir : une somme d’argent de 290 millions de centimes en plus d’ une autre somme en devises de 2500 euros ainsi que des bijoux en métal jaune appartenant à son épouse ont été récupérés. Les malfaiteurs ont été arrêtés et écroués.