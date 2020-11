MOSTAGANEM : Arrestation de 25 harraga dont des mineurs

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine, via la mer, à partir des côtes mostaganémoises, 25 émigrants clandestins interceptés par les gardes côtes de la marine nationale ont été remis aux services de la sûreté de wilaya de Mostaganem, a-t-on appris auprès de ce corps de sécurité. L’arrestation de ces ‘’harraga’’ est intervenue le matin du 1er novembre, à une heure du matin, dans deux opérations distinctes, où 25 émigrés clandestins, dont 03 mineurs, âgés de 23 et 42 ans, originaires des wilayas de Skikda - Bejaia - Tizi Ouzou - Alger - Blida et Mostaganem ont été interceptés en mer. La première opération a eu lieu à une heure du matin, quand les gardes côtes ont intercepté 14 émigrés clandestins dont 03 mineurs à une heure du matin dans un bateau à moteur en mer. Ces derniers ont quitté illégalement le territoire national à partir de la plage de Sonaghter. Dans une deuxième opération, ce sont 11 émigrés clandestins qui ont été arrêtés dans un bateau équipé d’un moteur de 40 chevaux en mer vers une heure du matin le même jour. Ils ont quitté illégalement le territoire national via la mer à partir des côtes de Sidi El Mejdoub. Après les procédures judiciaires, notifiées par le procureur de la République prés le tribunal de Mostaganem, où le grief de ‘’Sortie illégale du territoire national par mer’’ a été retenu contre eux, un dossier judiciaire a été établi à leur encontre et transmis au parquet de Mostaganem.