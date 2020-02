MOSTAGANEM : Arrestation de 2 dealers de psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police judiciaire de la brigade de lutte contre les stupéfiants, de la sûreté de wilaya de Mostaganem, ont arrêté deux personnes âgées de 31 à 41 ans de la ville de Mostaganem .Elles étaient impliquées dans la possession et le trafic de psychotropes, outre la détention d'armes blanches, sans justification légale. L'affaire est basée sur des informations parvenues aux services de police selon lesquelles, les personnes susmentionnées possèdent une quantité de psychotropes dans le but de la vendre. Après avoir achevé toutes les procédures légales et munis d’un mandat du procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, une perquisition a été effectuée à leurs domiciles respectifs. Ainsi, dans la première résidence, il a été trouvé une quantité de kif traité, pesant 0,24 g, dans un sac à main ainsi qu’un véhicule, du type Renault, immatriculé dans la wilaya de Mostaganem, servant aux déplacements dans le trafic de drogue. Dans la deuxième résidence, il a été découvert et saisi une importante quantité de psychotropes identifiés comme suit, à savoir : 117 comprimés de marque « ecstasy » sous la forme de dominos bleus, 28 comprimés de marque « ecstasy » rose, 31 comprimés de « prégabaline300 mg » et 20 comprimés de « phenoxal100 mg ». La saisie représente un total de 196 comprimés de psychotropes de diverses marques et concentrations ainsi que deux grandes armes blanches qui ont été découvertes dans le salon de la maison.