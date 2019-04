MOSTAGANEM : Arrestation de 06 cambrioleurs à La Salamandre

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes et dans le but de préserver les biens d’autrui, les services de la police judiciaire relevant de la 4ème sureté ont procédé à l’arrestation de 6 personnes, impliquées dans une affaire de constitution d’une bande de malfaiteurs, vol avec destruction de l’intérieur d’une maison, recèle d’objet volés a-t-on appris de sources sécuritaires. En effet, cette opération est intervenue suite à une plainte déposée par un citoyen indiquant que son domicile situé au niveau du quartier des 570 logements à la Salamandre a été cambriolé par des personnes inconnues qui ont volé deux ordinateurs portable, des bijoux en métal jaune, 4 montres de grandes marques internationales , un appareil photo de marque « canon 650D »avec ses accessoires , deux autres appareils photos de marques « Fujifilm » et « Sony », un jeux vidéo « Play Station », un appareil d’internet, une somme d’argent estimée à 10 millions de centimes , en plus d’autres objets personnels appartenant à la victime et son épouse. Les auteurs du crime ont saisi l’occasion de l’absence de la victime et de son épouse de la maison pour commettre leur vol. Dès son retour, la victime a découvert que la serrure de la porte était cassée pour être ensuite surpris une fois à l’intérieur de son domicile de la disparition de plusieurs objets de valeurs où il s'est étonné après un moment de voir ses objets exposés à la vente dans une page Facebook spécialisée dans les transactions commerciales. Agissant immédiatement, les mêmes services ont mené une enquête minutieuse basée sur l’exploitation de la page Facebook en question par la brigade spécialisée dans la cybercriminalité suite à laquelle ils ont identifié le vendeur, ce dernier a indiqué durant les phases de l’interrogatoire qu’il avait l’habitude de travailler avec une autre personne en lui fournissant différents appareils afin de les publier en les exposant à la vente au niveau des pages Facebook. Les investigations menées dans ce contexte ont conduit à l’identification des autres suspects .Pour le délit de constitution d’une bande de malfaiteurs, vol avec destruction de l’intérieur d’une maison, recèle d’objet volés, les mis en cause ont été présentés devant le parquet de Mostaganem où 5 d’entre eux ont été placés en détention provisoire alors que le 6ème a été placé sous contrôle judiciaire.